Crece preocupación por médico y presentador de televisión británico desaparecido en Grecia

Un grupo de personas en la playa de Agios Nikolaos, donde se cree que desapareció el médico y presentador televisivo británico, Michael Mosley, en la isla de Symi, en el mar Egeo, en el sureste de Grecia, el viernes 7 de junio de 2024. (AP Foto/Antonis Mystiloglou) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved