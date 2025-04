Corte turca rechaza apelación para liberar al encarcelado alcalde de Estambul, rival de Erdogan

Simpatizantes de Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, lanzan consignas al congregarse afuera de la Prisión Silivri, donde se realiza una audiencia sobre uno de los múltiples cargos contra Imamoglu, al oeste de Estambul, Turquía, el viernes 11 de abril de 2025. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.