Corte rusa ordena detención del novelista Boris Akunin por su apoyo a Ucrania

El escritor Grigory Chkhartishvili, más conocido como Boris Akunin, está en la presentación del libro "Mikhail Khodorkovsky. Articles. Dialogues. Interviews", en Moscú, el 20 de enero de 2011. Una corte de Moscú ordenó su arresto por "justificar el terrorismo", el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, File) Copyright 2011 The Associated Press. All rights reserved