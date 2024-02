Corte rusa extiende detención de periodista estadounidense a la espera de juicio

El periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich sale de la corte de Lefortovsky tras una audiencia en Moscú, 26 de enero de 2024. Una corte en la capital rusa resolvió el martes 20 de febrero de 2024 que el reportero del diario Wall Street Journal, Evan Gershkovich, debe permanecer en a cárcel mientras aguarda su juicio por espionaje bajo cargos que él rechaza. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved