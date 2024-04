Corte india prolonga detención de líder opositor hasta poco antes de elecciones

ARCHIVO - Arvind Kejriwal, líder del Partido Aam Admi, o Partido Hombre Corriente, sale en un auto tras una vista judicial en Nueva Delhi, India, el jueves 28 de marzo de 2024. Una corte en India prolongó el lunes 1 de abril la detención judicial de Kejriwal, en un caso que los partidos de oposición consideran parte de una campaña del gobierno del primer ministro, Narendra Modi, contra sus rivales antes de las elecciones nacionales que comienzan este mes. (AP Foto/Dinesh Joshi, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.