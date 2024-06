Corte española cita a la esposa del presidente del gobierno a declarar en caso de corrupción

ARCHIVO - El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, llegan a la residencia oficial del primer ministro británico en Londres, el 3 de diciembre de 2019. Un juez instructor español convocó el martes a la esposa del presidente del gobierno para que declare dentro de una pesquisa sobre acusaciones de que aprovechó su posición para influir en acuerdos de negocios, según indicó el martes una corte en Madrid. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved