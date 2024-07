Corte alemana condena a destacado político de ultraderecha por emplear lema nazi

(c) dpa Pool

Björn Höcke, centro, político del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania, entra a la sala de la corte de distrito poco antes del veredicto detrás de su abogado Florian Gempe, izquierda, en Halle, Alemania, el lunes 1 de julio de 2024. (Hendrik Schmidt/dpa via AP) (c) dpa Pool

Es posible apelar el fallo. La condena no le impedirá contender en las elecciones.

En el caso actual, los fiscales alegaron que repitió el delito en un evento de Alternativa para Alemania (AfD) en Gera en diciembre, “con cierto conocimiento” de que usar el lema es un delito.

Alegan que Höcke dijo “Todo por...” y animó al público a gritar "¡Alemania!”.

Höcke insiste en que no hizo nada malo, de acuerdo con dpa. “Yo también soy completamente inocente en este caso”, afirmó. “Sé que seré condenado. Pero eso no me parece justo”. Cuestionó si el uso de frases tan cotidianas constituye un delito.

En su fallo del lunes, el juez Jan Stengel dijo que un vídeo del discurso en Gera mostraba la “aprobación mímica” de Höcke, es decir, que quería que el público completara el eslogan prohibido, reportó dpa.

Alternativa para Alemania ha construido un sólido núcleo de apoyo, particularmente en el este excomunista, que incluye Turingia. La fuerza del partido en esa región ayudó a impulsarlo a terminar en segundo lugar en las elecciones al Parlamento Europeo a principios de este mes, donde se llevó el 15,9% de los votos a pesar de recientes escándalos y reveses.

FUENTE: Associated Press