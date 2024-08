Corea del Sur ofrece ayuda humanitaria por las inundaciones en Corea del Norte

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, inspecciona una zona afectada por inundaciones en la ciudad de Sinuiju, en la provincia de Phyongan del Norte, en Corea del Norte, el lunes 29 de julio de 2024. Los periodistas independientes no recibieron acceso a cubrir el acontecimiento mostrado en la imagen, distribuida por el gobierno norcoreano. El contenido se muestra como se recibió y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua es de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea via AP) KCNA via KNS