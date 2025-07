Contratistas de EEUU dicen que colegas disparan balas mientras palestinos buscan comida en Gaza

ARCHIVO - Esta fotografía muestra tanques del ejército israelí mientras al fondo se alza una columna de humo en el sur de Gaza, según se ve desde un centro de distribución de ayuda humanitaria operado por la Fundación Humanitaria de Gaza, el jueves 29 de mayo de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Abdel Kareem Hana, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.