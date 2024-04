Congresista conservador de alto rango del Reino Unido es víctima de sexteo

“Les di algunos números, no todos”, indicó. “Me puse a charlar con un individuo en una aplicación e intercambiamos fotos. Se suponía que debíamos reunirnos para tomar algo, pero no lo hicimos. Luego empezó a preguntar por el número de personas. Estaba preocupado porque tenía cosas sobre mí. Me dio un número de WhatsApp, que ahora ya no funciona. Afecté a otras personas por ser débil. Estaba asustado. Estoy mortificado”.