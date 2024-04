Congo nombra a su primera mujer como primera ministra mientras crece la violencia en el este

ARCHIVO - El presidente de República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi, pasa revista a una guardia de honor durante su ceremonia de jura del cargo para un segundo mandato en Kinshasa, República Democrática del Congo, el sábado 20 de enero de 2024. (AP Foto/Guylain Kipoke, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.