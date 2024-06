Conflictos sociales y políticos acorralan a Luis Arce en Bolivia

Un camionero grita consignas por un megáfono mientras otro sostiene un cartel que dice "Necesitamos dólares" mientras bloquean la carretera de El Alto a Oruro para protestar por la escasez de dólares estadounidenses y combustible en El Alto, Bolivia, el martes 4 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved