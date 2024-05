Condenan a 23 años de prisión a un líder mapuche por actos violentos en el sur de Chile

ARCHIVO - El líder mapuche Héctor Llaitul sostiene su bastón junto al ataúd de Camilo Catrillanca, un joven indígena que recibió un disparo en la cabeza cuando la policía perseguía a ladrones de autos no identificados, durante su funeral en Temuco, Chile, el 17 de noviembre de 2018. Un tribunal chileno condenó el martes 7 de mayo de 2024 a Llaitul a 23 años de prisión por delitos contemplados en la ley de seguridad del Estado, hurto y atentado contra la autoridad. (AP Foto/Luis Hidalgo, Archivo) Copyright 2018. The Associated Press. All rights reserved