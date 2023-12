Con ritos indígenas familias recuerdan a sus muertos a un año de las violentas protestas en Perú

Personas caminando hacia el cementerio con las imágenes de sus familiares que fueron asesinados hace un año durante las protestas contra el gobierno en Ayacucho, Perú, el viernes 15 de diciembre de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU han requerido al gobierno peruano que investigue las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública en las protestas de hace un año que dejaron 49 civiles muertos. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Modesto Barrientos Aquino, amigo del fallecido Clemer Rojas, coloca comida como ofrenda junto a ropa de Rojas en un ritual organizado un año después de su muerte en las protestas contra el gobierno, en la casa de los padres de Rojas en Ayacucho, Perú, el viernes 15 de diciembre de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU han requerido al gobierno peruano que investigue las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública en las protestas de hace un año que dejaron 49 civiles muertos. (AP Foto/Silvio La Rosa)

Familiares del fallecido Jhon Jennry Mendoza se dirigen al cementerio con su imagen un año después de su muerte durante las protestas contra el gobierno en Ayacucho, Perú, el viernes 15 de diciembre de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU han requerido al gobierno peruano que investigue las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública en las protestas de hace un año que dejaron 49 civiles muertos. (AP Foto/Silvio La Rosa)

Personas recuerdan al fallecido Clemer Rojas un año después de su muerte en las protestas contra el gobierno, en la casa de los padres de Rojas, en Ayacucho, Perú, el viernes 15 de diciembre de 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU han requerido al gobierno peruano que investigue las denuncias de uso excesivo de la fuerza pública en las protestas de hace un año que dejaron 49 civiles muertos. (AP Foto/Silvio La Rosa)