Con las elecciones de Venezuela fijadas para julio, el presidente Maduro tiene todas las opciones

En esta imagen de archivo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace el signo de la victoria con las manos durante un acto para conmemorar un discurso del difunto Hugo Chávez considerado clave para el movimiento antiimperialista por parte de sus seguidores, en Caracas, Venezuela, el 29 de febrero de 2024. Maduro es el único candidato con un puesto garantizado en la boleta de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved