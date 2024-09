¿Cómo fue a dar un popular telepredicador filipino a la lista de los más buscados del FBI?

Apollo Quiboloy, centro, un predicador filipino acusado de abuso sexual y trata de personas en Filipinas y otros cargo similares en Estados Unidos, es presentado al lado del secretario del Interior Benhur Abalos, izquierda, durante una conferencia de prensa en la sede de la policía en Ciudad Quezon, Filipinas, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved