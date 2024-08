Comienza una nueva ronda de negociaciones sobre Gaza. ¿Por qué es tan difícil el acuerdo?

Palestinos desplazados por la campaña aérea y terrestre israelí en la Franja de Gaza huyen de la ciudad de Hamad tras una orden de evacuación del ejército israelí de que abandonen partes de la zona sureña de Jan Yunis, el domingo 11 de agosto de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved