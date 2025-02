Combatir la creciente violencia, el mayor desafío para el próximo presidente de Ecuador

Las piernas de un hombre desmembrado sobresalen de una bolsa en la calle donde juegan niños y deambulan perros en el barrio Colinas de La Florida en Guayaquil, Ecuador, la tarde del domingo 1 de octubre de 2023. Las piernas permanecieron allí durante horas antes de ser recogidas por las autoridades y el resto de las partes del cuerpo del hombre fueron encontradas esparcidas a pocas cuadras de distancia. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.