Colonos judíos atacan poblados palestinos, queman casas y se enfrentan con tropas israelíes

Mohammed Hanani mira su auto quemado tras un ataque de colonos en el que se dañaron vehículos y casas en el poblado de Beit Furik, en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Majdi Mohammed)