Colombia: velan a líder indígena cuya muerte puso en duda diálogo con disidencias de las FARC

Los dolientes presentan sus últimos respetos a la líder indígena Carmelina Yule Pavi, quien fue asesinada por rebeldes del Estado Mayor Central, durante su velorio en Toribío, Colombia, el martes 19 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los dolientes presentan sus últimos respetos a la líder indígena Carmelina Yule Pavi, quien fue asesinada por rebeldes del Estado Mayor Central durante su velorio en Toribío, Colombia, el martes 19 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer enciende velas durante el velorio de la líder indígena Carmelina Yule Pavi, quien fue asesinada por rebeldes del Estado Mayor Central en Toribío, Colombia, el martes 19 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved