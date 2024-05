Colombia: Petro dispuesto a advertir a ONU que el Estado incumple puntos del acuerdo de paz con FARC

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirige a los asistentes a la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores en Bogotá, Colombia, el miércoles 1 de mayo de 2024. Petro advirtió el martes 14 de mayo que está dispuesto a exponer ante la ONU los incumplimientos del Estado colombiano sobre el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved