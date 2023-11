Colombia: envían a la cárcel a dos señalados por el secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz

Luis Manuel Díaz saluda al llegar al aeropuerto de Valledupar, Colombia, después de ser liberado por sus secuestradores, el jueves 9 de noviembre de 2023. Díaz, el padre del delantero del equipo de fútbol Liverpool Luis Díaz, fue secuestrado el 28 de octubre por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). (Foto AP/Néstor De Ávila) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved