Colombia: Disidencia FARC anuncia expansión en respuesta a suspensión del cese al fuego del gobierno

Un autobús pasa por Toribio, Colombia, el martes 19 de marzo de 2024. Rebeldes del Estado Mayor Central (EMC) mataron a la líder indígena Carmelina Yule Pavi cuando ella y otros miembros de la comunidad Nasa intentaron impedir que secuestraran a un niño en la zona rural. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved