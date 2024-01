Colombia en alerta ante posible ingreso de ecuatoriano "Fito", donde Los Choneros tienen alianzas

Soldados patrullan las calles en vehículos blindados en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. (Foto AP/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved