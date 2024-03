Colombia abre la posibilidad de negociar con el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una conferencia de prensa con miembros del Consejo de Seguridad de la ONU después de una reunión en el Palacio Presidencial en Bogotá, Colombia, el jueves 8 de febrero de 2024. El gobierno colombiano abrió la posibilidad de negociar con el Clan del Golfo, el mayor cártel de droga activo en el país, con la intervención de la fiscalía, a lo que el grupo armado ilegal habría respondido de forma afirmativa en un comunicado conocido el martes 19 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved