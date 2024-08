Civiles huyen de ciudad ucraniana de Pokrovsk mientras el ejército ruso se aproxima

En esta imagen publicada por las Fuerzas Armadas ucranianas el domingo 18 de agosto de 2024, el humo se alza por lo que se describió como la destrucción de un puente crucial en la región rusa de Kursk. Ucrania ha destruido un puente en la región rusa de Kursk y golpeado otro cercano menos de dos semanas de iniciar una operación transfronteriza, lo que trastocó las rutas de suministro rusas. (Fuerzas Armadas de ucrania via AP)

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, residentes locales saludan a soldados ucranianos cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el sábado 17 de agosto de 2024. (Oleg Petrasiuk/Servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada via AP)

Un hombre camina en un andén en la estación ferroviaria el lunes 19 de agosto de 2024, durante la evacuación de Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Voluntarios de la organización East SOS mueven a un anciano discapacitado sobre una camilla el lunes 19 de agosto de 2024, durante la evacuación de Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas formadas para abordar el tren y evacuar Pokrovsk, en la región ucraniana de Donetsk, el lunes 19 de agosto de 2024 debido al avance del ejército ruso. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta fotografía tomada de un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso el lunes 19 de agosto de 2024, soldados rusos disparan un lanzagranadas automático AGS-17 hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado, en el área fronteriza entre Rusia y Ucrania en la región de Kursk, Rusia. (Foto del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP) Russian Defense Ministry Press Service