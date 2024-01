CIJ rechaza mayor parte de demanda de Ucrania contra Rusia sobre terrorismo y discriminación

La jueza presidenta Joan Donoghue, tercera de derecha a izquierda, lee un fallo del máximo tribunal de Naciones Unidas, el miércoles 31 de enero de 2024, en La Haya, Holanda, sobre un caso en el que Ucrania acusa a Rusia de financiar a rebeldes en 2014 y discriminar a la comunidad multiétnica de Crimea desde que se anexó esa región. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved