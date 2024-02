Cifra de palestinos muertos en guerra entre Israel y Hamás supera los 29.000

Una mujer camina entre cadáveres de palestinos muertos en los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, el domingo 18 de febrero de 2024, frente a la morgue del hospital Al Aqsa en Deir al Balah, Franja de Gaza. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos tratan de comprar pan en una panadería en Rafah, en la Franja de Gaza, el domingo 18 de febrero de 2024.Agencias internacionales de ayuda dicen que Gaza sufre desabastecimiento de comida, medicamentos y otros suministros básicos como resultado de la guerra entre Israel y Hamás. (AP Foto/Fatima Shbair)

Socorristas palestinos buscan sobrevivientes luego de un ataque israelí contra un edificio residencial en Rafah, el lunes 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Hatem Ali)