Cierta inquietud opaca los festejos por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa

En la imagen, un momento de los actos para conmemorar el 80 aniversario del Día de la Victoria, que incluye la proyección de imágenes sobre la torre Reina Isabel, en el Parlamento, con la estatua del primer ministro británico durante la guerra, Winston Churchill, en primer plano, en Londres, el 6 de mayo de 2025. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved