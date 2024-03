Cierran sitios de visita en Galápagos por sospecha de brote de gripe aviar

ARCHIVO - El faro de la playa Mann se encuentra junto a la Bahía Naufragio en San Cristóbal, Islas Galápagos, Ecuador, 2 de mayo de 2020. El director del Parque Nacional Galápagos, Arturo Izurieta, anunció el 13 de marzo de 2024 el cierre de dos sitios de visita en dos islas donde se encontraron aves marinas muertas en las playas. (AP Foto/Adrián Vásquez, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.