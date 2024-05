Cientos de refugiados sirios vuelven a casa ante una creciente hostilidad en Líbano

Una refugiada siria carga a su hijo en brazos mientras se prepara para volver a su país dentro de una operación de regreso voluntario, en la localidad fronteriza de Arsal, en el este de Líbano, el martes 14 de mayo de 2024. Cientos de refugiados sirios salieron de una remota localidad en el nordeste de Líbano para volver a Siria, ante un aumento del sentimiento contra los refugiados en el pequeño y atribulado país. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2024 The Associated Press. All right reserved