Cientos de personas asisten a vigilia por víctima mortal en mitin de Trump en Pensilvania

Amigos, familiares e integrantes de la comunidad participan en una vigilia para Corey Comperatore, al exjefe de bomberos que murió a tiros en un evento político del fin de semana del expresidente Donald Trump, en la pista de carreras de autos Lernerville, en Sarver, Pensilvania, el miércoles 17 de julio de 2024. (AP Foto/Eric Gay)