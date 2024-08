Científicos: Bebé en Gaza infectado con cepa de polio ligada a errores en campaña de erradicación

El bebé Abdel-Rahman Abu El-Jedian, de 11 meses, es cargado por su madre (al centro) y rodeado por otros miembros de su familia en un campamento para desplazados en Deir al-Balah, en el territorio palestino de la Franja de Gaza, el martes 27 de agosto de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved