CIDH recorre Colombia para observar impacto de la violencia en los derechos humanos

Una casa afectada por la explosión de un carro bomba cerca de una estación de policía en Miranda, Colombia, el viernes 12 de abril de 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes 15 de abril una visita oficial a Colombia para observar el impacto de la violencia en los derechos humanos en ocho departamentos del país donde entrevistará a autoridades estatales, comunidades étnicas, víctimas, migrantes y al sector privado. (AP Foto/Edwin Rodríguez) Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved