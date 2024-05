Ciclón inunda comunidades costeras y causa apagones en Bangladesh; evacúan a 800.000 personas

Un hombre intenta rescatar un carruaje y otras cosas en medio de una inundación en la playa Kuakata, en la costa de la Bahía de Bengala, debido a la aproximación del ciclón Remai, el domingo 26 de mayo de 2024, en Barisal, Bangladesh. (AP Foto/Abdul Goni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.