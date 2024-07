Choque entre seguidores de Morales y Arce mientras partidos debaten suspender primarias en Bolivia

Seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se concentran a las afueras del Tribunal Supremo Electoral donde se convocó a un encuentro entre todos los partidos políticos del país para debatir si se suspenden las primarias internas de cada organización en La Paz, Bolivia, el miércoles 10 de julio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El exmandatario boliviano y líder histórico del partido oficialista MAS, Evo Morales, llega al Tribunal Supremo Electoral donde se convocó a un encuentro entre todos los partidos políticos del país para debatir si se suspenden las primarias internas de cada organización en La Paz, Bolivia, el miércoles 10 de julio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del presidente de Bolivia, Luis Arce, se concentran a las afueras del Tribunal Supremo Electoral donde se convocó a un encuentro entre todos los partidos políticos del país para debatir si se suspenden las primarias internas de cada organización en La Paz, Bolivia, el miércoles 10 de julio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved