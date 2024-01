China retoma lazos diplomáticos con Nauru, que se aleja de Taiwán

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi (derecha), y su homólogo de Nauru, Lionel Aingimea, se estrechan la mano tras firmar un comunicado conjunto para la reanudación de la relación diplomática entre ambas naciones, en Beijing, el 24 de enero de 2024. (AP Foto/Andrea Verdelli, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.