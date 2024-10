China culpa a fuerzas extranjeras de interferir en la región durante reunión de la ASEAN

El primer ministro chino, Li Qiang, derecha, pronuncia su discurso de apertura, mientras el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., frente, izquierda, escucha, durante la 27ma Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) con China en Vientián, Laos, el jueves 10 de octubre de 2024. (AP Foto/Dita Alangkara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved