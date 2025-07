Chile expropiará terrenos de antiguo centro de tortura para transformarlo en sitio de memoria

Los ministros chilenos, de izquierda a derecha: Francisco Figueroa, de Bienes Nacionales; Jaime Gajardo, de Justicia y Derechos Humanos; y Carlos Montes, de Vivienda y Urbanismo, sostienen un decreto firmado para que la antigua Colonia Dignidad, otrora centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Pinochet, se convierta en un espacio dedicado a la protección de los derechos humanos. Santiago de Chile, lunes 7 de julio de 2025. (Foto AP/Esteban Felix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved