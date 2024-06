Chile entrega nota de protesta a Venezuela por declaraciones de fiscal sobre asesinato de exmilitar

Archivo - La viuda, el hijo y la hermana del militar disidente venezolano Ronald Ojeda, enterrado en el Cementerio Canaán en Santiago de Chile, el 8 de marzo de 2024, después de que fue secuestrado.y sus restos encontrados debajo de concreto en las afueras de la capital. El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, dijo el 5 de junio de 2024 que el asesinato fue manipulado para desacreditar al gobierno de Venezuela. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved