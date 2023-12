Chile elige entre la constitución de la dictadura y una más conservadora

Un trabajador electoral prepara un centro cultural en la antigua estación de tren de Mapocho para que sea un colegio electoral para el próximo plebiscito constitucional en Santiago, Chile, el viernes 15 de diciembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una caja contiene boletas simuladas colocadas allí para una demostración de votación ante la prensa dentro de un centro cultural en la antigua estación de tren de Mapocho que será un colegio electoral para el próximo plebiscito constitucional en Santiago, Chile, el viernes 15 de diciembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved