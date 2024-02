Chile da un último y emotivo adiós al expresidente Sebastián Piñera

La gente aplaude durante el velorio del expresidente chileno Sebastián Piñera en el Congreso en Santiago, Chile, el viernes 9 de febrero de 2024. El dos veces expresidente murió el 6 de febrero en un accidente de helicóptero. Tenía 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El ataúd del expresidente chileno Sebastián Piñera yace envuelto en la bandera chilena dentro del edificio del Congreso, el miércoles 7 de febrero de 2024, en Santiago, Chile. El exmandatario falleció al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. Chile da su último adiós a Sebastián Piñera el viernes 9 de febrero de 2024 en el tercer día de duelo nacional, en que tendrá lugar la misa y el funeral del exmandatario de centroderecha, con todos los honores de un funeral de Estado. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Chile, Gabriel Boric, en el centro, le da la mano al exmandatario chileno Eduardo Frei junto al ataúd del fallecido presidente chileno Sebastián Piñera durante su velorio en el Congreso en Santiago, Chile, el viernes 9 de febrero de 2024. El dos veces expresidente murió el 6 de febrero en un accidente de helicóptero. Tenía 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El minero rescatado Mario Sepúlveda asiste al velorio del expresidente chileno Sebastián Piñera en el Congreso en Santiago, Chile, el viernes 9 de febrero de 2024. El dos veces expresidente murió el 6 de febrero en un accidente de helicóptero. Tenía 74 años. (AP Foto/Esteban Félix) Esteban Felix

El ataúd del expresidente Sebastián Piñera cubierto con la bandera es llevado por guardias de honor a la Catedral de Santiago, Chile, el viernes 9 de febrero de 2024. El dos veces expresidente murió el 6 de febrero en un accidente de helicóptero. Tenía 74 años. (AP Foto/Matías Basualdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved