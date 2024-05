Centenares de payasos desfilan en Perú en su día. Exigen reconozcan sus derechos

Payasos se reúnen en la plaza San Martín para celebrar el Día del Payaso Peruano, en Lima, Perú, el sábado 25 de mayo de 2024. Los payasos profesionales se reúnen anualmente en esta fecha para honrar al querido payaso "Tony Perejil" que falleció el 25 de mayo de 1987. Él era conocido como "el payaso de los pobres" porque actuaba en barrios populares a los que donaba una parte de sus ganancias. (Foto AP/Martín Mejía) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved