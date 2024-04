CELAC cierra filas contra Ecuador por asalto a embajada mexicana y Venezuela retira sus diplomáticos

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador da su conferencia de prensa matutina habitual en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 15 de abril de 2024. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro asiste a una reunión en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 20 de febrero de 2024. Maduro ordenó el 16 de abril de 2024 el cierre de la embajada y los consulados de su país en Ecuador en solidaridad con México en su protesta por un allanamiento de las autoridades ecuatorianas a la embajada de México en Quito. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Personas aguardan en el exterior de la embajada de Venezuela en Quito, Ecuador, el martes 16 de abril de 2024. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la embajada y de los consulados de su país en Ecuador en solidaridad con México y como rechazo a la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

