Caso de violación que desencadenó el "MeToo" de Argentina termina con condena a actor en Brasil

La actriz Thelma Fardin en una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 10 de junio de 2024. De acuerdo con sus abogados, un tribunal de Brasil encontró culpable al actor argentino-brasileño Juan Darthés de estupro por la violación de la actriz en 2009 cuando ella tenía 16 años y él, 45. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved