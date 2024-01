Casi en silencio cierra la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador

Marleny Machado sostiene un cartel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se postula para la reelección, frente al Palacio Nacional en San Salvador, El Salvador, el lunes 29 de enero de 2024. El Salvador celebrará elecciones generales el 4 de febrero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved