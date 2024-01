Casi 900 detenidos y 5 delincuentes abatidos en Ecuador ante despliegue militar y alza de impuestos

Soldados detienen y registran a un peatón en busca de armas mientras patrullan zonas residenciales en el norte de Quito, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a la violencia, lo que permite a las autoridades suspender derechos ciudadanos y movilizar a los militares. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado en medio de residentes mientras su grupo de militares patrulla por una zona residencia del norte de Quito, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados patrullan las calles en vehículos blindados en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. (Foto AP/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un militar revisa la espalda de un hombre, comprobando sus tatuajes, en un control en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción tras un repunte de la violencia, una decisión que permite a las autoridades suspender derechos ciudadanos y movilizar militares para seguridad. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares pasan al lado de una pintada en la pared de un movimiento político rural mientras patrullan en una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un soldado se sienta en la parte trasera de un camión mientras patrulla frente a un autobús de cercanías en el norte de Quito, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite las autoridades suspender derechos ciudadanos y movilizan al ejército. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer busca sin éxito una copia del documento de identidad que perdió su hijo, antes de que los militares lo revisaran para ver si tenía tatuajes relacionados con las pandillas y lo liberaran al ver que no tenía, durante un patrullaje por el sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a la violencia, que permite a las autoridades suspender derechos ciudadanos y movilizar a los militares. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la derecha, visita el canal TC Television que fue asaltado violentamente el martes por un grupo de hombres armados en Guayaquil, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024. Miles de espectadores vieron en vivo cómo los atacantes amenazaban a los presentadores y trabajadores en el estudio con armas largas, cortas y explosivos. La policía los neutralizó después, detuvo a 13 personas y la fiscalía general informó que serían procesados con cargos por terrorismo, con penas de hasta 13 años de prisión. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan en vehículos blindados por las calles, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre lanza una botella de refresco a militares que patrullan en vehículos blindados por las calles, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer regala un pack de botellas de agua a militares que patrullan en vehículos blindados por las calles, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan en vehículos blindados por las calles, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan a las afueras de un mercado abierto, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados registran a una mujer mientras patrullan por el sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Dos personas contra una puerta con las manos en alto y un militar procede a registrarlos mientras patrullan por el sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un militar pasa al lado de dos residentes mientras patrulla por el sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una vendedora de fruta obsequia unas naranjas a los militares mientras patrullan por el sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares detienen momentáneamente a un joven para revisar si lleva tatuajes relacionados a las pandillas mientras patrullan por el sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a una ola de criminalidad, una medida que permite a las autoridades suspender los derechos de las personas y movilizar a los militares. El gobierno también impuso un toque de queda. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Militares patrullan en vehículos blindados por las calles, en Portoviejo, Ecuador, el jueves 11 de enero de 2024. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes un estado de excepción nacional que suspende derechos ciudadanos y permite movilizar al Ejército en tareas de seguridad, ante la última secuencia de ataques violentos en el país. (AP Foto/Ariel Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño mira desde una ventana mientras militares patrullan por una zona residencial del sur de Quito, Ecuador, el viernes 12 de enero de 2024, como secuela a la fuga de dos cabecillas de bandas criminales de prisión. El presidente Daniel Noboa decretó el lunes el estado de emergencia nacional debido a la violencia, lo que permite a las autoridades suspender derechos ciudadanos y movilizar a los militares. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved