Casas alguna vez señoriales de La Habana Vieja se desmoronan mientras residentes temen al derrumbe

Mario Luis Poll posa sentado para la foto en su cama detrás de una pared quebrada, dentro de una mansión parcialmente derrumbada en la que vive junto a otras familias en la calle Villegas de La Habana, Cuba, el jueves 5 de octubre de 2023. El restaurador de arte de 57 años ha hecho reparaciones para tratar de mantener firme el techo de su estancia, después de que el piso del nivel superior colapsara. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La raíz de una planta se abre paso en la pared de un baño improvisado en una mansión deteriorada en la que viven seis familias en la calle Villegas de La Habana, Cuba, el jueves 5 de octubre de 2023. El gobierno cubano reconoce el problema del deterioro de las viviendas en la isla, pero atribuye a la falta de recursos materiales la imposibilidad de darle solución. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mario Luis Poll habla con un vecino dentro de una desvencijada mansión en la que viven seis familias en la calle Villegas en La Habana, Cuba, el jueves 5 de octubre de 2023. El restaurador de arte de 57 años, que ha vivido durante 19 años en el inmueble, ha hecho reparaciones para tratar de mantener firme el techo de su estancia, después de que el piso del nivel superior colapsara. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El apartamento de una persona iluminado en un edificio sin luz en el centro de La Habana, Cuba, por la noche el lunes 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Bomberos retiran escombros de un edificio en la calle Lamparilla que parcialmente colapsó recientemente, matando tres personas, en La Habana, Cuba, el 4 de octubre de 2023. El gobierno cubano reconoce el problema del deterioro de las viviendas en la isla, pero atribuye a la falta de recursos materiales la imposibilidad de darle solución. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Personas observan a los bomberos retirar escombros de un edificio parcialmente colapsado recientemente en la calle Lamparilla, que dejó tres personas muertas, en busca de supervivientes en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de octubre de 2023. El gobierno cubano reconoce el problema del deterioro de las viviendas en la isla, pero atribuye a la falta de recursos materiales la imposibilidad de darle solución. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una grúa eleva a los bomberos por encima de un edificio de la calle Lamparilla, que colapsó parcialmente y dejó tres muertos, en busca de supervivientes en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de octubre de 2023. El gobierno cubano reconoce el problema del deterioro de las viviendas en la isla, pero atribuye a la falta de recursos materiales la imposibilidad de darle solución. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.