Cañón del Micay, un corredor donde las disidencias de las FARC desafían la política de paz de Petro

Un trabajador procesa hojas de coca para fabricar la base de coca, en las montañas del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el martes 13 de agosto de 2024. El Cañón del Micay, que tiene un rol clave en el negocio ilegal de las drogas y las armas, conecta las montañas de Los Andes y el océano Pacífico por docenas de remotas vías por las que se mueve la cocaína hasta pequeños puertos, donde es cargada en semisumergibles con destino a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un miembro de la disidencia Estado Mayor Central de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) comprueba la identificación de un pasajero en la región del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el miércoles 14 de agosto de 2024. La facción de las exFARC, conocida por las siglas FARC-EMC, ha instalado controles de carreteras y custodia los cultivos de hoja de coca en las montañas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de una disidencia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) hacen guardia en un punto de control en la región del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el miércoles 14 de agosto de 2024. La facción de las exFARC, conocida por las siglas FARC-EMC, ha instalado controles de carreteras y custodia los cultivos de hoja de coca en las montañas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador esparce polvos químicos sobre las hojas de coca como parte del proceso para fabricar la base de coca, en las montañas del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el martes 13 de agosto de 2024. El Cañón del Micay, que tiene un rol clave en el negocio ilegal de las drogas y las armas, conecta las montañas de Los Andes y el océano Pacífico por docenas de remotas vías por las que se mueve la cocaína hasta pequeños puertos, donde es cargada en semisumergibles con destino a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un recolector recoge hoja de coca en una ladera en el cañón de Micay, en el suroeste de Colombia, el 13 de agosto de 2024. El cañón, que juega un papel clave en el comercio ilegal de drogas y armas, conecta las montañas de los Andes con el océano Pacífico a través de docenas re caminos remotos utilizados para llevar la cocaína hasta pequeños puertos donde se carga en narcosubmarinos de fabricación casera que la llevan a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de una disidencia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) saludan a un armado mientras patrullan en la región del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el miércoles 14 de agosto de 2024. La facción de las exFARC, conocida por las siglas FARC-EMC, ha instalado controles de carreteras y custodia los cultivos de hoja de coca en las montañas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un saco con hojas de coca recogidas en un campo del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el martes 13 de agosto de 2024. El Cañón del Micay, que tiene un rol clave en el negocio ilegal de las drogas y las armas, conecta las montañas de Los Andes y el océano Pacífico por docenas de remotas vías por las que se mueve la cocaína hasta pequeños puertos, donde es cargada en semisumergibles con destino a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios residentes en motocicleta por una colina de tierra en El Plateado, Colombia, el miércoles 14 de agosto de 2024. El remoto pueblo de 12.000 habitantes se encuentra en el Cañón del Micay, donde se intensificó la presencia de guerrilleros en los últimos dos años pese a los esfuerzos del presidente colombiano, Gustavo Petro, para negociar la paz con armados bajo su política de paz total. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios trabajadores cosechan hojas de coca en una colina del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el martes 13 de agosto de 2024. El Cañón del Micay, que tiene un rol clave en el negocio ilegal de las drogas y las armas, conecta las montañas de Los Andes y el océano Pacífico por docenas de remotas vías por las que se mueve la cocaína hasta pequeños puertos, donde es cargada en semisumergibles con destino a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de una disidencia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) patrullan unca carretera aledaña a una zona de cultivo de hoja de coca en la región del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el miércoles 14 de agosto de 2024. La facción de las exFARC, conocida por las siglas FARC-EMC, ha instalado controles de carreteras y custodia los cultivos de hoja de coca en las montañas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ropa tendida al sol en medio de un terreno donde se cultiva hoja de coca, en las montañas del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el martes 13 de agosto de 2024. El Cañón del Micay, que tiene un rol clave en el negocio ilegal de las drogas y las armas, conecta las montañas de Los Andes y el océano Pacífico por docenas de remotas vías por las que se mueve la cocaína hasta pequeños puertos, donde es cargada en semisumergibles con destino a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores machacan hojas de coca como parte del proceso para fabricar la base de coca, en las montañas del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, el martes 13 de agosto de 2024. El Cañón del Micay, que tiene un rol clave en el negocio ilegal de las drogas y las armas, conecta las montañas de Los Andes y el océano Pacífico por docenas de remotas vías por las que se mueve la cocaína hasta pequeños puertos, donde es cargada en semisumergibles con destino a Centroamérica. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved