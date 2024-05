Candidatos mexicanos cierran una campaña electoral ensombrecida por la violencia

Archivo - La candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum, a la derecha, saluda a sus partidarios en un mitin de campaña en la Ciudad de México, el jueves 16 de mayo de 2024. Las elecciones generales están programadas para el 2 de junio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum llega al acto de cierre de su campaña en la plaza del Zócalo en Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. Las elecciones son el 2 de junio. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial mexicana Xochitl Gálvez habla en un mitin de la oposición para alentar el voto antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 19 de mayo de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez en un acto de campaña en Los Reyes la Paz a las afueras de Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. Las elecciones son el domingo 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Archivo - Jorge Álvarez Máynez saluda a sus seguidores luego de ser nominado por el partido Movimiento Ciudadano para postularse para presidente en las próximas elecciones generales, el 10 de enero de 2024, en la Ciudad de México. Las elecciones generales están previstas para el 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Simpatizantes de la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum esperan al inicio del acto de su cierre de campaña en la plaza del Zócalo en Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024, cuatro días antes de las elecciones del 2 de junio. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez saluda a sus simpatizantes durante un mitin de campaña el miércoles 29 de mayo de 2024, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum lanza un beso a sus seguidores desde el escenario en el acto de cierre de campaña en la plaza del Zócalo en Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

